Агентство Wildjam прекратило сотрудничество с блогерами из-за роликов с критикой Навального «по методичке»
Рекламное агентство Wildjam прекратило сотрудничество с блогерами, которые после ареста Алексея Навального выложили однотипные ролики с критикой в адрес оппозиционера
Рекламное агентство Wildjam прекратило сотрудничество с блогерами, которые после ареста Алексея Навального выложили однотипные ролики с критикой в адрес оппозиционера.
Накануне соратники Алексея Навального опубликовали в Twitter ролики «продажных блогеров». Среди них оказались Виолетта Чиковани (3,2 миллиона подписчиков), Арай Чобанян (1,3 миллиона) и Роман Гриценко (1,1 миллиона). Эти блогеры заявили, что Алексей Навальный специально вернулся в Россию, чтобы его задержали, а страны Запада ввели новые санкции против России.
Глава рекламного агентства Wildjam Ярослав Андреев сначала заявил, что публикация роликов с критикой в адрес оппозиционного лидера является личной инициативой блогеров, но позже добавил, что компания приняла решение прекратить сотрудничество с этими блогерами, сообщает Tjournal.ru.