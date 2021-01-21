В МЭР предложили отменить транспортный налог для машин на газу
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о снижении или полной отмене транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, в частности автомобилей на газу
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о снижении или полной отмене транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, в частности автомобилей на газу.
Представитель ведомства сообщил «Известиям», что в первую очередь на послабления в оплате транспортного налога могут рассчитывать машины, работающие на природном газе.
В МЭР отметили, что в некоторых регионах уже существует подобная практика, но теперь ее планируется вывести на федеральный уровень.
Также ведомство предлагает ввести субсидии для покупателей автомобилей с объемом двигателя до одного литр.
Указанные меры позволят снизить потребление бензина и дизельного топлива в России на 11 млн тонн в год. Сейчас владельцы всех транспортных средств в стране тратят около 70 млн тонн топлива.
В свою очередь снижение потребления бензина позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.