Власти Москвы хотят ввести ковид-паспорта, но боятся реакции общественности
Московские власти обсуждают вопрос о введении ковид-паспортов для граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Окончательное решение на этот счет пока не принято
Московские власти обсуждают вопрос о введении ковид-паспортов для граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Окончательное решение на этот счет пока не принято, поскольку в мэрии хотят посмотреть на опыт других регионов и узнать возможную реакцию граждан.
Источник «Открытых медиа» в столичном правительстве сообщил, что пока только идет обсуждение вопроса о ковид-паспортах, а власти смотрят на опыт других регионов. Кроме того, в мэрии опасаются негативной реакции граждан на выдачу спецдокументов для вакцинированных.
При этом столичные чиновники выступают за введение различных бонусов и льгот для привитых от COVID-19 москвичей.
«В Мосгордуме введение COVID-паспортов пока не обсуждалось, но по ряду сигналов я понимаю, что такое обсуждение в Москве действительно идет. Но большинство в МГД проголосует так, как это будет рекомендовано», - сообщил депутат столичной думы от «Справедливой России» Михаил Тимонов.
На федеральном уровне также идут споры о введении ковид-паспортов. Например, омбудсмен Татьяна Москалькова назвала данную меру вполне приемлемой в условиях пандемии, но призвала соблюдать права граждан с медотводом от прививки.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заверила, что никаких «книжечек со штампами» гражданам выдавать не будут, поскольку вакцинация от коронавируса в России добровольная.
Между тем, согласно опросам общественного мнения, большинство россиян выступают категорически против разделения людей на вакцинированных и невакцинированных с предоставлением первым льгот и преференций.