Демократ Джо Байден официально вступил в должность президента США
Член Демократической партии Джо Байден 20 января официально вступил в должность президента США. В ходе инаугурации перед Капитолием он принес президентскую присягу. Джо Байден стал 46-м по счету президентом США
Член Демократической партии Джо Байден 20 января официально вступил в должность президента США. В ходе инаугурации перед Капитолием он принес президентскую присягу.
Джо Байден стал 46-м по счету президентом США.
На мероприятии не присутствовал уходящий глава Белого дома Дональд Трамп. Этим он нарушил 150-летнюю традицию по передаче власти в стране.
Г-н Трамп уехал из Вашингтона за несколько часов до начала инаугурации. Перед отъездом он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться в Белый дом «в том или ином виде».
Новоизбранный президент Джо Байден сообщил, что первым делом планирует отменить несколько решений Дональда Трампа. Речь идет об отмене ограничений на въезд в Америку граждан некоторых мусульманских стран, снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отказаться от строительства стены на границе с Мексикой.