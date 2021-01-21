Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить ролики с анонсом акции в поддержку Навального
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил администрации популярной среди молодежи соцсети TikTok требование «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий»
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил администрации популярной среди молодежи соцсети TikTok требование «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».
Требование РКН связано с многочисленными роликами в TikTok с призывом принять участие в акции протеста 23 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
В заявлении надзорного ведомства указывается, что в соцсети распространяются материалы с «призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».
Роскомнадзор также обратился к другим социальным сетям с предостережением о недопущении распространения анонсов несогласованных митингов.