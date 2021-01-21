В Петербурге полиция задержала 13 независимых муниципальных депутатов
В Санкт-Петербурге во время заседания совета депутатов муниципального округа «Смольнинское» задержали 13 мундепов якобы за нарушение антиковидных ограничений
В Санкт-Петербурге во время заседания совета депутатов муниципального округа «Смольнинское» задержали 13 мундепов якобы за нарушение антиковидных ограничений.
Муниципальный депутат Смольнинского округа Диана Серая сообщила «МБХ медиа», что после заседания на выходе их задержали сотрудники полиции и поместили в автозак.
Мундепам вменили нарушение 121 постановления правительства Петербурга о мерах по противодействию распространению в коронавируса.
Диана Серая считает, что полиция прибыла по заявлению директора МБУ «Зеленый слон», которому принадлежит здание администрации.