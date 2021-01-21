Питание в школы Красноармейска, где отравились десятки детей, поставляла связанная с «поваром Путина» фирма
Поставщиком питания в школы подмосковного Красноармейска, в которых более 90 учащихся пожаловались на пищевое отравление, оказалась компания «ПродФутСервис»
Поставщиком питания в школы подмосковного Красноармейска, в которых более 90 учащихся пожаловались на пищевое отравление, оказалась компания «ПродФутСервис». Эту фирму связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», структурам которого достаются миллиардные госконтракты на организацию питания в школах, детских садах и других социальных учреждениях.
По данным «МБХ медиа», в декабре 2020 года мэрия Красноармейка заключила с «ПродФутСервисом» госконтракт на «организацию горячего питания» во всех пяти школах городского округа стоимостью 14 млн рублей. Договор действовал до начала летних каникул в школах.
Подрядчик в течение полугода должен был подать школьникам 140,3 тысячи завтраков и 63 тысячи обедов. В меню же должны использоваться 225 категорий продуктов.
О связи «ПродФутСервиса» с Евгением Пригожиным РБК сообщает еще в 2016 году. Тогда экс-владелица компании Елена Ляшун была генеральным директором компании «Конкорд плюс», которой владеет Евгений Пригожин. «ПродФутСервис» также имела один номер телефона с фирмами «Школьник-ЮЗ», АВК и «СП «Конкорд», которые связывают с «поваром Путина».
Ранее стало известно, что 19 и 20 января текущего года более 90 учащихся школ №3 и №4 Красноармейска обратились за медицинской помощью с рвотой, диареей и другими признаками отравления. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку в пищеблоках школ, а детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила, что администрации учреждений уже расторгли контракты с поставщиком питания.
Напомним, что два года назад связанные с Евгением Пригожиным комбинаты питания уже фигурировали в скандале со вспышкой дизентерии в нескольких московских детских садах.