Российские знаменитости потребовали освободить Алексея Навального
Десятки российских музыкантов, актеров, блогеров и журналистов публично высказались в поддержку Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Берлина, где он проходил лечение после отравления боевым газом «Новичок»
Десятки российских музыкантов, актеров, блогеров и журналистов публично высказались в поддержку Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Берлина, где он проходил лечение после отравления боевым газом «Новичок». Некоторые знаменитые россияне призвали соотечественников выходить на акцию протеста в поддержку оппозиционера 23 января.
Алексея Навального среди прочих поддержали музыкант из группы «Кровосток» Антон Черняк, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Евгений Чичваркин, группа «Каста», телеведущая Татьяна Лазарева, актеры Яна Троянова и Гоша Куценко, рэпер Noize MC, журналист Юрий Дудь, блогер Илья Варламов и многие другие. Все они требуют от властей освободить Алексея Навального.
«Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас - это легко делает и государство», - заявил Юрий Дудь по поводу ситуации вокруг оппозиционера.
Блогер Илья Варламов в свою очередь отметил, что произошедшее в химкинской полиции (там состоялся выездной экспресс-суд над Навальным – ред.) стало не демонстрацией права, а демонстрацией беспредела. «Вчерашний процесс был настолько притянут за уши, чтобы даже самому ярому фанату Путина было ясно - Навального не судят, Навальному мстят за то, что выжил», - добавил блогер.
Актер Максим Виторган в свою очередь отметил, что «Алексей Навальный сидит сейчас только за то, что выжил и имел наглость вернуться, а все попытки объяснить это иначе либо от трусости, либо от глупости».