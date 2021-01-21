Фирма дочери Дмитрия Пескова скрыла вакансию менеджера по тендерам из-за журналистов
Компания «Сеть столичных бистро», доля в которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете, скрыла вакансию менеджера по тендерам после заметки «Открытых медиа»
Компания «Сеть столичных бистро», доля в которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете, скрыла вакансию менеджера по тендерам после заметки «Открытых медиа». Ранее издание сообщило, что фирма дочери высокопоставленного чиновника планирует продавать китайские тесты на выявление коронавируса в государственные учреждения.
Журналист «ОМ» увидел на сайте поиска работы вакансию менеджера по тендерам от ССБ. По телефону ему уточнили, что компания собирается продавать тесты на COVID-19 производства Maccura, однако официально поставлять товар будет другое юридическое лицо.
Представителем Maccura в России указана компания «Русская коммерческая группа», которая зарегистрирована в том же бизнес-центре, что и компания «Сперанса ДС», принадлежащая Елизавете Песковой.