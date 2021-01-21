21 января 2021, 00:03
Власти Италии подадут в суд на Pfizer из-за перебоев в поставке вакцины от коронавируса
Министр по делам регионов Франческо Бочча заявил, что Италия требует «ясности и уважения». Чиновник добавил, что односторонние сокращения поставок вакцины без предупреждения являются недопустимыми
Власти Италии планируют подать в суд на американскую фармацевтическую компанию Pfizer. Поводом для подачи иска стали задержки в поставках вакцины от коронавирусной инфекции.
Министр по делам регионов Франческо Бочча заявил, что Италия требует «ясности и уважения». Чиновник добавил, что односторонние сокращения поставок вакцины без предупреждения являются недопустимыми.
В компании Pfizer сообщили, что сократят поставки препарата в страны Европы в связи с модернизацией производства. Сейчас компания расширяет свои производственные мощности, чтобы производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз вакцины в год. В Pfizer обещают, что поставки в полном объеме наладятся в феврале.