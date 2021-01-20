В подмосковном Красноармейске более 90 школьников обратились в больницы с пищевым отравлением
Глава отдела образования Красноармейска Лариса Лазарева сообщила РБК, что с 19 по 20 января с общими симптомами обратились в больницу 90 человек. Асе пострадавшие дети учатся в школах №3 и №4
В подмосковном Красноармейске более 90 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Первоначально сообщалось о 40 пострадавших.
Глава отдела образования Красноармейска Лариса Лазарева сообщила РБК, что с 19 по 20 января с общими симптомами обратились в больницу 90 человек. Все пострадавшие дети учатся в школах №3 и №4.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора и Минобразования Московской области проверяют пищеблоки в указанных школах.
Родители сообщили, что у детей была высокая температура, рвота и диарея. В свою очередь детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что никому из пострадавших детей не потребовалась госпитализация.
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления, чтобы выяснить, кто виноват - администрация учебного заведения или поставщики питания. В тоже время детский омбудсмен сообщила, что контракт с поставщиком питания уже расторгнут в связи с инцидентом.