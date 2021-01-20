Сбербанк в 2020 году заработал на комиссиях за переводы 71 млрд рублей
Государственный Сбербанк в 2020 году заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц 71,1 млрд рублей. Это рекордный с 2016 года заработок на комиссиях для банка
Государственный Сбербанк в 2020 году заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц 71,1 млрд рублей. Это рекордный с 2016 года заработок на комиссиях для банка.
Речь идет о взимании Сбербанком комиссии за безналичные переводы и платежи, в том числе за оплату коммунальных услуг.
По данным РБК, за год доход Сбербанка на комиссиях за платежи вырос в 1,5 раза. Представитель кредитно-финансовой организации объяснил рост увеличением доли безналичных расчетов на фоне пандемии и ограничительных мер.
Напомним, ранее власти обязали Сбербанк отменить так называемый «банковский роуминг», то есть взимание комиссии за переводы между клиентами банка из разных регионов. Вместо этого госбанк ввел комиссию на любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц.