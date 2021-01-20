Полицейские предупреждают сторонников Алексея Навального о недопустимости проведения акции в поддержку политика
Сотрудники полиции пришли в штаб Алексея Навального, чтобы провести «осмотр». «Срочно! В штаб пришла полиция! Хотят провести „осмотр“, то есть в очередной раз пришли, чтобы украсть технику», - сообщили омские активисты
Сотрудники полиции пришли в штаб Алексея Навального, чтобы провести «осмотр». «Срочно! В штаб пришла полиция! Хотят провести „осмотр“, то есть в очередной раз пришли, чтобы украсть технику», - сообщили омские активисты.
Сотрудник штаба Даниил Чебыкин сообщил «МБХ медиа», что в отношении координатора Ольги Картавцевой полицейские хотят составить протокол по административной статье «Организация акции без подачи уведомления» за анонс всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января.
В Твери полицейские из-за предстоящей протестной акции местные полицейские пришли к координатору регионального отделения движения «Голос» Артему Важенкову. Он также анонсировал мероприятие в поддержку Навального в своем Telegram.
В Казани сотрудники полиции разносят активистам предупреждения о недопустимости организации и участия в несогласованной акции, сообщает Znak.com.