Московские полицейские создали закрытые чаты для поиска понятых
Московские полицейские в закрытых чатах в Telegram предлагают гражданам подработку понятыми за 1-3 тысячи рублей. Об этом сообщает журналист «Коммерсанта» Никита Королев
Московские полицейские в закрытых чатах в Telegram предлагают гражданам подработку понятыми за 1-3 тысячи рублей. Об этом сообщает журналист «Коммерсанта» Никита Королев.
Журналист сообщил, что в закрытом чате администраторы Яна и София публикуют предложения подработать. Гражданам предлагают фотографировать тома уголовных дел, выступать понятыми или поставить подпись под протоколом обыска. В основном на такую подработку соглашаются студенты. Один из них признался, что состоит в полицейском чате уже год и выезжал «поработать» во многие УВД Москвы.
Журналист «Медузы» Иван Голунов подтвердил, что такие закрытые чаты действительно существуют. Лично он знает об одном таком чате, который создали следователи УВД по ЗАО, которые занимаются расследованием экономических преступлений.
В МВД России на это заявили, что проведут проверку по факту существования закрытых полицейских чатов.