Пермская прокуратура выступила против решения депутатов отменить индексацию зарплат чиновников
И.о. прокурора Пермского края Виталий Ильенков направил в парламент официальный протест в связи с решением депутатов и отметил, что у них нет полномочий индексацию зарплат госслужащих
Прокуратура Пермского края выступила против решения депутатов Законодательного Собрания региона заморозить оклады местных чиновников.
И.о. прокурора Пермского края Виталий Ильенков направил в парламент официальный протест в связи с решением депутатов и отметил, что у них нет полномочий отменять индексацию зарплат госслужащих. Прокурор заявил, что обязательный пересчет зарплат чиновников закреплен в федеральном и региональном законах «О государственной гражданской службе».
В свою очередь в пермском правительстве заявили, что на отказ от индексации окладов госслужащих повлияли пандемия, дефицитный бюджет и «сложная экономическая ситуация».
Глава бюджетного комитета Заксобрания Елена Зырянова добавила, что отказ от индексации является вынужденной мерой в связи с непростой финансово-экономической ситуацией в Пермском крае, сообщает «КоммерсантЪ».