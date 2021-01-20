Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полной победе над бандподпольем в республике
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о полной победе над бандформированиями. По словам главы региона, накануне силовики провели успешную операцию, в ходе которой был ликвидирован полевой командир Аслан Бютукаев
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о полной победе над бандформированиями. По словам главы региона, накануне силовики провели успешную операцию, в ходе которой был ликвидирован полевой командир Аслан Бютукаев.
Рамзан Кадыров сообщил, что тело Аслана Бютукаева уже опознано. Вместе с ним силовики ликвидировали пятерых членов его группировки.
«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!», - написал глава региона в своем Twitter.
Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни с уничтожением «последнего амира Чечни» и поручил представить всех участников спецоперации к государственным наградам.
Аслан Бютукаев считался одним из приближенных к лидеру террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарову и много лет находился в розыске.