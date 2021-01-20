20 января 2021, 14:32
Юлия Навальная сообщила о проблемах с отправкой писем в СИЗО «Матросская тишина»
Штаб помощи задержанным на политических акциях «РосУзник» и супруга Алексея Навального Юлия сообщили о невозможности отправить письма политику, который находится в СИЗО «Матросская тишина»
Фото: pcnews.ru
Штаб помощи задержанным на политических акциях «РосУзник» и супруга Алексея Навального Юлия сообщили о невозможности отправить письма политику, который находится в СИЗО «Матросская тишина».
Юлия Навальная рассказала, что отправила мужу письмо через официальный сайт «ФСИН-письмо», после чего получила уведомление о том, что отправление прошло цензуру и вручено адресату. Однако через некоторое время она получила уведомление, согласно которому Алексей Навальный пока не получил письмо, а сообщение о доставке якобы пришло по ошибке.
«Росузник» сообщает, что при попытке отправить письмо система выдает ошибку «Обработка корреспонденции временно остановлена по техническим причинам».
ФСИН проблемы с доставкой писем арестантам пока не прокомментировала.
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