Московские власти в период пандемии и сокращения доходов бюджета потратят 21 млрд рублей на новые электробусы
На портале госзакупок появилась заявка от Департамента по конкурентной политике Москвы на поставку электробусов с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс»
«Мосгортранс» собирается потратить 21 миллиард рублей на покупку новых электробусов. Деньги будут выделены из городского бюджета.
На портале госзакупок появилась заявка от Департамента по конкурентной политике Москвы на поставку электробусов с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс», который курирует Департамент транспорта Максима Ликсутова.
Таким образом, один электробус обойдется городскому бюджету в 60 млн рублей. И этом при том, что мэр Сергей Собянин жаловался на то, что пандемия коронавируса мощно ударила по столичному бюджету.
«Бюджету нанесен вообще огромный удар во время пандемии. В этом году мы не досчитаемся доходов от того, что запланировано, - это где-то 500 млрд руб. На следующий год и последующие мы будем занимать», - заявил ранее градоначальник.
Однако в реальности, вместо того, чтобы увеличить финансирование сферы здравоохранения московская мэрия решила потратиться на покупку новых электробусов. На новые «игрушки Ликсутова», как прозвали электробусы москвичи, властям не жалко и 21 млрд рублей, при том что на более важную в период пандемии программу «Доктор рядом» мэрия выделила только 600 млн рублей.