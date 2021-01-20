Дмитрий Песков назвал расследование о «дворце Путина» чушью, а ФБК – лохотроном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прокомментировал резонансное расследование Алексея Навального о роскошном «дворце» Владимира Путина в Геленджике примерной стоимостью 100 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прокомментировал резонансное расследование Алексея Навального о роскошном «дворце» Владимира Путина в Геленджике примерной стоимостью 100 млрд рублей.
«Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».
Представитель Кремля добавил, что Владимиру Путину «вменяют в собственность то, чего на самом деле не существует». «Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», - отметил г-н Песков.
Напомним, что сразу после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в реестр «инагентов») пресс-секретарь главы государства заявил, что фильм не смотрел, но у Владимира Путина «нет никаких дворцов в Геленджике».
Дмитрий Песков также назвал ФБК «лохотроном», целью которого является сбор денег с граждан. «Мы предупреждаем граждан, с учетом такого количества просмотров, подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз», - заявил официальный представитель Кремля.
Кому в России может принадлежать такой роскошный дворец, аналогов которому нет в мире, и имеющий собственный подземный тоннель с выходом к морю, в Кремле ответить затруднились.
Между тем, фильм-расследование о «дворце Путина» меньше чем за сутки посмотрели уже 20 млн человек.