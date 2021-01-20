Сына директора «Эрмитажа» назначили вице-губернатором Петербурга
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга назначили вице-губернатором города сына директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского. Его кандидатуру утвердили голосами 35 депутатов
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга назначили вице-губернатором города сына директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского.
Кандидатуру Бориса Пиотровского утвердили голосами 35 депутатов. Восемь парламентариев высказались против, один – воздержался.
Ранее Пиотровский-младший занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.
Пост вице-губернатора сын директора «Эрмитажа» займет вместо Владимира Кириллова, который возглавил Музей истории Петербурга.
Также петербургские депутаты утвердили в должности вице-губернатора по тарифам Сергея Дрегваля и вице-губернатора по информатизации и связи Станислава Казарина.