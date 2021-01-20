20 января 2021, 12:59
«Справедливая Россия» объявила об объединении с партией «За правду» и «Патриотами России»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Политик заявил, что все левые патриотические силы в России должны объединиться
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Политик заявил, что все левые патриотические силы в России должны объединиться, чтобы «прекратить монополию «Единой России»».
Сергей Миронов отметил, что левые идеи имеют огромную популярность, поэтому за счет объединения «Справедливая Россия» рассчитывает на укрупнение на левом фланге накануне выборов в Госдуму.
Примечательно, что еще месяц назад г-н Миронов утверждал, что у «СР» нет никаких договоренностей о слиянии с другими партиями для участия в парламентских выборах.