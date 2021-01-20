Авиакомпания Nordwind проверит пилота, обвинившего Навального в создании аварийной ситуации в небе
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») начала служебную проверку в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в создании аварийной ситуации в московском воздушном пространстве в день своего возвращения из Берлина
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») начала служебную проверку в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в создании аварийной ситуации в московском воздушном пространстве в день своего возвращения из Берлина.
Пилот Максим Пырков написал в соцсети, что из-за прилета «клоуна из Берлина» и закрытия «Внуково» часть самолетов отправили в другие аэропорты, а у некоторых лайнеров «едва не закончилось топливо».
Позже Пырков закрыл свою страницу в Instagram, однако интернет-пользователи выяснили, что он работает в компании Nordwind. Перевозчика стали отмечать в постах в соцсетях с требованием отреагировать на высказывания летчика.
Также пользователи снизили рейтинг приложения Nordwind в магазине приложений Google Play, сообщает TJournal.
В Nordwind заявили, что политика авиакомпании не допускает таких высказываний, поэтому в отношении пилота начата проверка. В компании также отметили, что в день возвращения Навального все рейсы выполнялись по плану и замен аэропортов не было. Кроме того, пилот Пырков в тот день не работал.
Напомним, что оппозиционер возвращался из Берлина в Москву рейсом «Победы» и должен был сесть во «Внуково», где политика ждали его сторонники. Непосредственно перед заходом на посадку лайнер срочно перенаправили в другой аэропорт – «Шереметьево». Во «Внуково» смену аэродрома объяснили техническими неполадками.
Сторонники Алексея Навального считают, что перенаправление самолета в другой аэропорт было прихотью Кремля, а эксперты в сфере гражданской авиации подсчитали, что «Победе» эта «прихоть» могла стоить 500 тысяч рублей дополнительных расходов.