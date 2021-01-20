Россиянам с прививкой от коронавируса будут выдавать сертификаты на выезд за границу
Правительство России прорабатывает вопрос о выдаче вакцинированным от коронавируса гражданам сертификатов, которые позволят им свободно выезжать за границу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Правительство России прорабатывает вопрос о выдаче вакцинированным от коронавируса гражданам сертификатов, которые позволят им свободно выезжать за границу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Российские власти также обсуждают вопрос о введении так называемых «ковид-паспортов» для граждан, которые переболели коронавирусом или сделали прививку, сообщают РИА Новости.
Омбудсмен назвала «антиковидные паспорта» являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. В тоже время Москалькова заявила о необходимости соблюдения прав граждан, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским показаниям.
Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа о вакцинации. При этом он подтвердил, что вопрос о введении ковид-паспортов действительно прорабатывается.