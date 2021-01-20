В администрации президента США заявили, что Владимир Путин боится Алексея Навального
Администрация нового президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей «приглушить голос» оппозиционного политика Алексея Навального. Таким образом в Белом доме прокомментировали задержание и арест оппозиционера сразу после его возвращения из Берлина
Администрация нового президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей «приглушить голос» оппозиционного политика Алексея Навального. Таким образом в Белом доме прокомментировали задержание и арест оппозиционера сразу после его возвращения из Берлина.
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время своего выступления в Сенате объяснил действия российских властей в отношении Алексея Навального тем, что президент Владимир Путин боится своего главного критика.
«Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Я думаю, это говорит о многом. Я думаю, господин Навальный - голос миллионов россиян. Их голос должен быть слышен в России. Мы решительно осуждаем попытки приглушить этот голос, заставив замолчать Навального», - заявил политик.
Ранее арест Алексея Навального осудили многие западные страны. Иностранные лидеры призвали немедленно освободить оппозиционера и расследовать дело об отравлении политика «Новичком».
Соратники Алексея Навального также объясняют срочный арест оппозиционера, которого «не удалось убить», тем, что Владимир Путин его очень боится. Представитель главы государства Дмитрий Песков назвал такие утверждения чушью.