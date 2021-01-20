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20 января 2021, 11:26

В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человек

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 21 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 633 952 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человек

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 21 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 633 952 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки от осложнений скончались 597 человек. С марта 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 67 220 человек.

В Москве выявили 2 452 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 347, в Московской области – 994, в Нижегородской области – 488, в Свердловской области – 389, в Ростовской области – 388, в Воронежской области – 389, в Красноярском крае – 326.

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