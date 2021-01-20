Кремль инициировал выступление спикера Госдумы на тему сотрудничества Навального с западными спецслужбами
Выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») на тему «сотрудничества» оппозиционера Алексея Навального с западными спецслужбами, было инициировано Администрацией президента
Выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») на тему «сотрудничества» оппозиционера Алексея Навального с западными спецслужбами, было инициировано Администрацией президента. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Кремле.
При этом источники издания в Госдуме данную информацию опровергли и заверили, что г-н Володин является «самостоятельным политиком».
После ареста Алексея Навального, который вызвал широкий общественный резонанс, спикер Госдумы в ходе пленарного заседания решил высказаться на этот счет и обвинил оппозиционера в сотрудничестве с западными спецслужбами.
«Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание: все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача – не допустить иностранного вмешательства», - заявил единоросс.
Отметим, что в Кремле после того, как стало известно, что Алексея Навального отравили боевым ядом «Новичок», также стали активно заявлять о якобы завербованности оппозиционера иностранными спецслужбами. Российское руководство даже заявило, что политика могли специально отравить в Германии, чтобы использовать это для введения новых санкций.
Примечательно, что в Германию Алексея Навальный был транспортирован уже в состоянии комы, вызванной отравлением, а позже независимые журналисты опубликовали расследование о причастности к покушению на жизнь оппозиционера сотрудников ФСБ России и опубликовали их имена.