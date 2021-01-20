20 января 2021, 10:46
Большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов» после прививки от коронавируса
Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, 59% россиян выступают против введения «ковид-паспортов». Данное предложение поддержали только 12% респондентов
Фото: radiosputnik.ria.ru
Большинство российских граждан негативно относятся к введению «ковид-паспортов» для тех, кто переболел или сделал прививку от коронавируса. При этом власти страны все чаще стали обсуждать этот вопрос, а в отдельных регионах уже вводят льготы и преференции для вакцинировавшихся.
Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, 59% россиян выступают против введения «ковид-паспортов». Данное предложение поддержали только 12% респондентов.
Противники «антиковидных паспортов» заявили, что данные о наличии у человека антител коронавирусу относятся к врачебной тайне, а «ковид-паспорта» эту тайну нарушают. Кроме того, введение льгот и преференций для граждан, сделавших прививку от COVID-19, является дискриминацией.