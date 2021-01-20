20 января 2021, 10:37
Экс-вратарь сборной России по футболу госпитализирован с COVID-19 и поражением легких
Жена 41-летнего футболиста Екатерина сообщила телеканалу «Матч ТВ», что у него уже вторую неделю держится высокая температура, а его общее состояние ухудшается. В больнице ему поставили поражение легких 45 и 70 процентов
Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом двусторонней пневмонией.
Жена 41-летнего футболиста Екатерина сообщила телеканалу «Матч ТВ», что у него уже вторую неделю держится высокая температура, а его общее состояние ухудшается. В больнице ему сообщили о поражении легких на 45 и 70 процентов.
«Кашля нет. Но поставили диагноз - двусторонняя пневмония и ковид. С таким поражением рекомендуют госпитализацию, в том числе для полного обследования и для того, чтобы принимать дальнейшие действия», - сообщила супруга Малафеева.