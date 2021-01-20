Петиция против законопроекта, «убивающего» просветительскую деятельность, набрала 128 тысяч подписей
Подписанты, среди которых много видных российских ученых, считают, что данный законопроект поставит под удар научно-просветительскую деятельность в стране
Петиция против принятия поправок в закон об образовании, размещенная на сайте Change.org, набрала более 128 тысяч подписей. Подписанты, среди которых много видных российских ученых, считают, что данный законопроект поставит под удар научно-просветительскую деятельность в стране.
Авторы петиции утверждают, что подготовленный Госдумой документ вводит ряд ограничений, которые негативно отразятся на популяризаторской деятельности в нашей стране. В частности, речь идет о требовании лицензировать научно-просветительскую деятельность, что фактически означает запрет на популяризацию науки.
Авторы законопроекта считают, что «антироссийские силы под видом просветительской деятельности осуществляют широкий круг пропагандистских мероприятий». В этой связи они предлагают наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты.
Российские ученые и общественные деятельности считают, что из-за размытых формулировок данный законопроект приведет к «параличу» всей просветительской деятельности в стране.