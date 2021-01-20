20 января 2021, 08:16
Россияне стали выводить за границу в два раза больше денег
Россияне стали выводить из страны за границу в два раза больше денег. По данным Центробанка, в прошлом году чистый отток капитала составил 47,8 млрд долларов. При этом в 2019 году из России было выведено 22,1 млрд долларов
Россияне стали выводить из страны за границу в два раза больше денег. По данным Центробанка, в прошлом году чистый отток капитала составил 47,8 млрд долларов. При этом в 2019 году из России было выведено 22,1 млрд долларов.
Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам прошлого года сократился в 20 раз - с 28,9 млрд долларов в 2019 году до 164 млрд долларов в 2020 году.
В ЦБ РФ такие показатели объяснили тем, что в 2019 году российский частный сектор активно наращивал иностранные активы, а в прошлом году, напротив, сокращал внешние обязательства и уменьшал свою задолженность перед нерезидентами.