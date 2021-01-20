Ямало-Ненецкий АО стал лидером среди регионов по количеству смертей от коронавируса
Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами среди регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. В этих субъектах более 30% от всех случаев смерти связаны с COVID-19
Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами среди регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. В этих субъектах более 30% от всех случаев смерти связаны с COVID-19.
В исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорится, что по состоянию на ноябрь 2020 года в ЯНАО доля смертей, связанных с коронавирусом, составила 39,9%, в Петербурге — 33,7%, а Москве — 31,4%.
Высокая смертность от коронавируса также зафиксирована в Алтайском крае (28,1%), в Якутии (27,3%), Ханты-Мансийском АО (26%) и Московской области (25,4%).
В среднем по России смертность от коронавирусной инфекции составляет 16,2%.
В основе этого исследования лежат данные Росстата, который в отличие от федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 учитывает и те случаи смерти, когда коронавирус являлся не основным, а сопутствующим заболеванием, сообщает «Лента.ру».