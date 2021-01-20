Сергей Собянин установил прожиточный минимум для Москвы в размере 18 029 рублей
На сайте мэра сообщается, что для трудоспособного населения Москвы прожиточный минимум составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рубля
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который устанавливает прожиточный минимум в столице в размере 18 029 рублей на душу населения.
На сайте мэра сообщается, что для трудоспособного населения Москвы прожиточный минимум составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рубля.
Отметим, что средний размер прожиточного минимума по России в соответствии с постановлением федерального правительства составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения он составляет 12 702 рублей, для пенсионеров – 10 022 рублей, а для детей – 11 303 рублей.