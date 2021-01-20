20 января 2021, 03:21
Минпромторг анонсировал повышение утилизационного сбора на автомобили на 25%
Размер сбора повысится на 25%. Так, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тысяч до 187,5 тысяч рублей
Минпромторг России разработал проект постановления о повышении ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики.
Размер сбора повысится на 25%. Так, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тысяч до 187,5 тысяч рублей.
В министерстве указали, что дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет повышения утилизационного сбора позволят продолжить реализацию программ стимулирования спроса на автомобильную технику. Речь идет о программах льготного автокредитования, льготного лизинга и скидки на газомоторную технику.
При этом в правительстве рассчитывают, что повышение утильсбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили.