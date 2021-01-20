Депутаты Госдумы подготовили законопроект, ужесточающий правила суррогатного материнства
Группа депутатов подготовила законопроект, который лишает иностранных граждан возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ пока не вносили на рассмотрение
Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который лишает иностранных граждан возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Этот документ пока не вносили на рассмотрение нижней палаты парламента.
В тексте документа говорится, что право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно граждане России и лица с видом на жительство в России, а также состоящие в браке мужчины и женщины. «Заказчиками» могут быть лица не моложе 25 лет и не старше 55 лет.
Воспользоваться услугами суррогатных матерей можно будет только в том случае, если замужняя женщина не может родить ребенка по медицинским показаниям. Последнее должно быть подтверждено консилиумом врачей, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы сетуют на то, что суррогатное материнство «стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета на усыновление российских детей иностранцами».