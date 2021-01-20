Компания Елизаветы Песковой займется продажей тестов на COVID-19 в госучреждения
Компания «Сеть столичных бистро», 10% акций которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете, займется продажей тестов на коронавирус в государственные медучреждения
Компания «Сеть столичных бистро», 10% акций которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете, займется продажей тестов на коронавирус в государственные медучреждения. В условиях пандемии и массового тестирования граждан этот бизнес обещает быть очень прибыльным.
«Открытые медиа» обнаружили на сайте поиска работы hh.ru объявление от «Сети столичных бистро» (ССБ) о поиске менеджера по тендерам, как государственным, так и коммерческим.
В самой компании пояснили, что планируют продавать экспресс-тесты на выявление коронавируса производства китайской компании Maccura. Сотрудник ССБ сообщил журналисту, который представился соискателем, что официально продавать тесты будет другое юрлицо, а все подробности можно узнать на сайте «Maccura Россия». На этом сайте в свою очередь указана информация о российском представителе Maccura в лице компании «Русская коммерческая группа», которая была зарегистрирована в феврале 2020 года.
Согласно базе данных «Контур.Фокус», «Русская коммерческая группа» зарегистрирована в том же бизнес-центре, что и компания «Сперанса ДС», принадлежащая Елизавете Песковой.
Ранее сообщалось, что дочь пресс-секретаря президента стала совладелицей «Сети столичных бистро» в декабре 2020 года. Эта фирма планирует открыть три ресторана высокой кухни и три точки быстрого питания в развлекательном центре «Остров мечты».