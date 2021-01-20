Расследование ФБК о «дворце Путина» бьет рекорды по количеству просмотров на YouTube
Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о роскошном дворце в Геленджике, который построили для президента Владимира Путина, стремительно набирает миллионы просмотров на YouTube
Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о роскошном дворце в Геленджике, который построили для президента Владимира Путина, стремительно набирает миллионы просмотров на YouTube. Только за первые два часа после публикации фильм посмотрели более 3 миллионов пользователей. Скриншот статистики опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Позже Кира Ярмыш сообщила, что за 4 часа фильм-расследование посмотрели уже 6 млн пользователей.
Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование о «дворце» президента «сильно заезженной пластинкой». «Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина», - заявил чиновник.
Ранее ФБК опубликовал фотографии роскошного дворца на берегу Черного моря, «аналогов которому нет в мире». Примерную стоимость этого объекта борцы с коррупцией оценили в 100 млрд рублей. В поместье есть собственный ледовый дворец, казино, игровая комната, бассейн, несколько СПА-центров, а к мору из дворца ведет подземный тоннель.
По данным ФБК, дворец строится и содержится за счет государственных компаний «Роснефть» и «Транснефть».