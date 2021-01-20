20 января 2021, 01:11
«Аэрофлот» получил госконтракт на перевозку президента стоимостью 4,3 млрд рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» получила государственный контракт на организацию перелетов президента Владимира Путина и других «первых лиц государства». Стоимость контракта составляет 4,3 млрд рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» получила государственный контракт на организацию перелетов президента Владимира Путина и других «первых лиц государства». Стоимость контракта составляет 4,3 млрд рублей.
«Аэрофлот» стал единственной компанией, которая подала заявку на участие в этом аукционе. Контракт в итоге был заключен как с единственным поставщиком, а снижения стоимости лота не произошло.
Заказчиком госзакупки стал специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который обычно занимается перевозкой первых лиц государства, сообщает «МБХ медиа».
По условиям договора, «Аэрофлот» в течение года должен будет обслуживать самолеты СЛО «Россия» в аэропорту «Внуково-2», обеспечивать пассажиров питанием и заправлять воздушные суда топливом.