20 января 2021, 00:34
Власти США ввели санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна»
Власти США ввели санкции в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Минфине США сообщили, что под санкции также попала компания «КВТ-Рус», которая владеет трубоукладиком
Власти США ввели санкции в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Минфине США сообщили, что под санкции также попала компания «КВТ-Рус», которая владеет трубоукладиком.
Российская сторона планировала, что судно «Фортуна» с 15 января возобновит строительство «Северного потока-2» у берегов Дании, однако власти этой страны отозвали ранее выданное разрешение на проведение работ.
Напомним, что российский проект «Северный поток-2» находится под санкциями США с декабря 2019 года. 19 января 2021 года в «Газпроме» заявили, что не исключают заморозку проекта из-за политического давления.