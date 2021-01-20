Глава Центризбиркома предложила разрешить кандидатам собирать подписи через «Госуслуги»
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила изменить законодательство Москвы о выборах, чтобы кандидаты в депутаты столичной думы могли собирать подписи в свою поддержку через портал «Госуслуги»
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила изменить законодательство Москвы о выборах, чтобы кандидаты в депутаты столичной думы могли собирать подписи в свою поддержку через портал «Госуслуги».
Элла Памфилова предложила главе общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову инициировать законодательное оформление данного предложения.
Тема сбора подписей через «Госуслуги» поднималась еще после выборов в Мосгордуму 2019 года, до которых не допустили многих независимых кандидатов под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах. Оппозиционеры тогда обвинили избирком в намеренном искажении данных избирателей при проверке, чтобы система признала их подписи недействительными.
Суть сбора подписей через портал «Госуслуг» состоит в том, что пользователи портала смогут поддержать того или иного кандидата, а списать такие подписи как недостоверные избирком уже не сможет. При этом в ЦИКе предлагают обязать кандидатов собирать 50% подписей в рукописном виде, поэтому у властей останется возможность снять кандидата из-за предоставления недействительных подписей избирателей.