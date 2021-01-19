ФБК опубликовал расследование о роскошном «дворце Путина» под Геленджиком
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального через сутки после его ареста опубликовал большое расследование о «дворце» президента Владимира Путина около Геленджика, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального через сутки после его ареста опубликовал большое расследование о «дворце» президента Владимира Путина около Геленджика, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Впервые информация о строительстве «дворца Путина» в Краснодарском крае на деньги бизнесменов появилась еще несколько лет назад, но впервые были опубликованы фотографии внутреннего убранства этого объекта.
«Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет - его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы - от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр - отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина», - говорится в описании расследования.
Алексей Навальный называет «дворец Путина» в Геленджике самым большим частным домом в России. Общая площадь поместья составляет 17 691 квадратных метров, а площадь участка под ним – 68 гектар. Это примерно 39 княжеств Монако. Стоимость дома оценивается в рекордные 100 млрд рублей.
По данным ФБК, на территории дома есть свой ледовый дворец, церковь, «чайный домик», подземный тоннель с выходом к морю, несколько СПА-зон с купелями, парикмахерская, домашний кинозал и театр с гримерной на 200 кв.м., читальня, музыкальная гостиная, казино, зал развлекательными играми и комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок, и даже «кальянная» с шестом для танцев, как в стриптиз-клубе.
Покупка мебели для «дворца Путина» обошлась в миллионы рублей. Стоимость столов в доме доходит до 4 млн рублей за единицу, а стоимость диванов – до 2 млн рублей.
Борцы с коррупцией выяснил, что 7 тысяч гектаров земли вокруг «дворца» главы государства принадлежит ФСБ России. До 2068 года участок находится в аренде у фирмы, которой официально принадлежит дом. Выход к морю рядом с этим участком земли при этом запрещен.
Напомним, что еще в 2010 году бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Колесников написал открытое письмо, в котором рассказал о строительстве под Геленджиком роскошного особняка для Владимира Путина. Тогда номинальным владельцем поместья выступал друг главы государства и бизнесмен Николай Шамалов (его сын Кирилл Шамалов ранее был женат на младшей дочери президента Катерине Тихоновой – ред.).
Через несколько месяцев после публикации этого открытого письма выяснилось, что тайный объект в Геленджике на берегу Черного моря купил бизнесмен Александр Пономаренко. В нынешнем расследовании ФБК утверждается, что дворец по-прежнему принадлежит окружению Путина, а не Пономаренко.
По данным фонда, черноморская резиденция Владимира Путина строится и содержится за счет двух государственных компаний «Роснефти» и «Транснефти», которые возглавляют близкие к президенту Игорь Сечин и Николай Токарев.