Леонид Волков выступил в ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального
Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев выступили на слушаниях комитета по правам человека парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с докладом об отравлении Алексея Навального
Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев выступили на слушаниях комитета по правам человека парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с докладом об отравлении Алексея Навального.
Первоначально планировалось, что Алексей Навальный сам выступит на слушаниях в ПАСЕ, однако в связи с его арестом в России вместо него присутствовали Леонид Волков и Христо Грозев. Представители официальной российской делегации в заседании участвовать отказались.
Леонид Волков вкратце осветил хронологию произошедшего в последние месяцы с Алексеем Навальным и обратил внимание парламентариев на несоблюдение Россией норм международного права. Оппозиционер добавил, что сейчас его соратник незаконно находится в СИЗО, «в руках людей, которые его отравили, по делу, которое ЕСПЧ уже признал незаконным».
«Думаю, ПАСЕ может сделать больше, чем просто выражать беспокойство», - отметил Леонид Волков.
В свою очередь докладчик ПАСЕ Сунна Эварсдоттир назвала «показательным» задержание Навального сразу после попытки его отравления и пообещала задать вопросы России в рамках своих полномочий.
По итогам заседания комитет ПАСЕ по правам человека одобрил визит в Россию французского депутата Жака Мэра для подготовки доклада по происшествию с Алексеем Навальным.