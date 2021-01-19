Горнолыжные курорты Приэльбрусья приостановили работу из-за лавинной опасности
В Кабардино-Балкарии на сегодня было зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в связи с чем местные власти решили временно закрыть места отдыха для посещения
Горнолыжные курорты в Приэльбрусья закрыли из-за высокой лавинной опасности. Курорт Архыз работает с ограничениями.
В Кабардино-Балкарии на сегодня было зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в связи с чем местные власти решили временно закрыть места отдыха для посещения.
Гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев сообщил в своем Instagram, что ранее Архыз и Эльбрус уже закрывали для катания из-за сложных метеоусловий, однако туристы раскритиковали администрацию за такое решение.
«Люди критиковали работу по подготовке трасс и непонятные, по их мнению, причины закрытия. А сейчас горы «жестко напомнили», что к ним следует относиться с максимальной осторожностью. Критически важно исполнять все требования работников курорта, рекомендации спасателей и метеослужб», - заявил Тимижев.
Напомним, что 18 января на Домбае в Карачаево-Черкесии снежная лавина сошла на учебную трассу, кафе и вагончики с прокатом снаряжения. В результате происшествия погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, еще 8 человек пострадали.
По факту схода лавины на горнолыжном курорте возбуждено уголовное дело. Прокуратура в ходе проверки установила, что причиной незапланированного схода лавины стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе.