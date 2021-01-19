19 января 2021, 16:05
В Таганроге задержали подозреваемого в краже оборудования из «самолета Судного дня»
Личность подозреваемого следователи установили после показаний свидетеля по делу о краже. Им оказался местный житель Жора Хачунц. Сейчас специалисты проверяют его ДНК со следами, обнаруженными в «самолете Судного дня»
В Таганроге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже оборудования из «самолета Судного дня».
Личность подозреваемого следователи установили после показаний свидетеля по делу о краже. Им оказался местный житель Жора Хачунц. Сейчас специалисты проверяют его ДНК со следами, обнаруженными в «самолете Судного дня».
Кража на таганрогском аэродроме была совершена в начале декабря прошлого года. Злоумышленники вынесли из самолета Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций.
Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что похищенное оборудование оказалось второстепенным, а специальная аппаратура была демонтирована перед проведением модернизации.