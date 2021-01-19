Жителя Петербурга задержали за «шутку» о покушении на президента
Житель Невского района Санкт-Петербурга позвонил в приемную президента Владимира Путина в республике Северная Осетия и сообщил «секретную информацию» о готовящемся покушении на главу государства
Житель Невского района Санкт-Петербурга позвонил в приемную президента Владимира Путина в республике Северная Осетия и сообщил «секретную информацию» о готовящемся покушении на главу государства. Данная информация не подтвердилась, а «информатором» сейчас занимаются сотрудники ФСБ России.
По данным «Фонтанки», в ночь на 19 января в приемную президента поступило сообщение, согласно которому в течение 24 часов на Владимира Путина будет совершено покушение – его якобы попытается убить профессиональный снайпер.
Спустя несколько часов сотрудники спецслужб установили, откуда был совершен звонок, и задержали «информатора». После беседы звонившего отпустили под обязательство о явке.
По данным издания, молодой человек ранее был осужден за кражу и мошенничество.