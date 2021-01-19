Посадка самолета с Алексеем Навальным в другом аэропорту могла обойтись «Победе» в 500 тысяч рублей
Авиакомпания «Победа» могла потерять около 500 тысяч рублей из-за посадки самолета, на котором летел из Берлина Алексей Навальный, не в базовом аэропорту «Внуково», а в «Шереметьево»
Авиакомпания «Победа» могла потерять около 500 тысяч рублей из-за посадки самолета, на котором летел из Берлина Алексей Навальный, не в базовом аэропорту «Внуково», а в «Шереметьево».
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил журналу Forbes, что для аэропортов потери от смены места посадки минимальны, поскольку самолетам все равно придется вернуться в базовый аэропорт за другими пассажирами. Однако для перевозчиков потери от смены места посадки «исчисляются сотнями тысяч рублей за один рейс».
Независимый аналитик по вопросам экономики авиации Дмитрий Адамидов в свою очередь отметил, что только расходы на дополнительное топливо составят 150 тысяч рублей на один самолет в одну сторону.
Другой авиаэксперт сообщил, что летный час на один самолет может стоить около 300-400 тысяч рублей, то есть 15 минут полета от «Внуково» до «Шереметьево» и обратно могли стоит «Победе» около 200 тысяч рублей. Кроме того, стоит учитывать и расходы на взлет-посадку (от 300 до 450 тысяч рублей на один лайнер).
В авиакомпании «Победа» отказались назвать размер расходов на посадку самолета из Берлина в другом аэропорту.
Напомним, что рейс Москва – Берлин с Алексеем Навальным на борту перед началом посадки во «Внуково» был перенаправлен в «Шереметьево» якобы по техническим причинам. В это время оппозиционера во «Внуково» ожидали его сторонники.
Уже в «Шереметьево» во время прохождения паспортного контроля Алексея Навального задержали и доставили в полицию подмосковных Химок. На следующий день в полиции состоялся выездной суд, который постановил отправить политика в СИЗО на 30 суток в рамках ходатайства ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом адвокаты оппозиционера были оповещены о заседании выездного суда за минуту до его начало, что является нарушением законодательства.