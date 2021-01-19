Жителей Германии обяжут носить вместо обычных защитных масок респираторы класса FFP2
Жителей Германии из-за пандемии коронавируса могут обязать носить профессиональные респираторные маски класса FFP2 вместо обычных защитных масок. Такой вопрос сейчас обсуждается в правительстве страны
Жителей Германии из-за пандемии коронавируса могут обязать носить профессиональные респираторные маски класса FFP2 вместо обычных защитных масок. Такой вопрос сейчас обсуждается в правительстве страны, сообщает Bild.
Германские власти также рассматривают вопрос об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу в условиях распространения в мире новых штаммов этой инфекции, в том числе «британского штамма». Речь идет о введении комендантского часа, ограничении работы общественного транспорта и переводе сотрудников предприятий на удаленный режим работы.
Напомним, что в Германии до конца января были закрыты все торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), большая часть школьников учится дистанционно, а также действует запрет на массовые мероприятия в праздничные дни.
В регионах страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу для граждан действует режим самоизоляции.
Bild отмечает, что сейчас требование о ношении респираторов класса FFP2 действует только в Баварии, однако власти хотят распространить его на всю страну.