Нефтяники попросили правительство отменить экологическую экспертизу для буровых скважин
Главы нефтяных компаний называют такое требование «избыточным» и считают, что оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Северного морского пути (СМП) и увеличения грузопотока по нему»
Главы крупных нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков соответственно написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить государственную экологическую экспертизу буровых скважин в Арктике. Такое требование нефтяники назвали «избыточным», так как нефтегазовые месторождения и так проходят согласование в Росприроднадзоре (глава Светлана Радионова).
Согласно законодательству, объекты добычи нефти и газа относятся к категории объектов, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи их проектная документация подлежит обязательной государственной экологической экспертизе. В тоже время закон позволяет делать исключение для буровых скважин, на что и указывают в своем письме нефтяники.
Главы крупных нефтяных компаний называют такое требование «избыточным» и считают, что оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Северного морского пути (СМП) и увеличения грузопотока по нему». Согласно планам властей, грузооборот СМП должен составить 80 млн тонн к 2024 году.
Требование об экологической экспертизе, по мнению нефтяников, может привести к «увеличению сроков бурения и введения в эксплуатацию объектов» месторождений не менее чем на год и невыполнению лицензионных обязательств, снижению добычи и доходов бюджета РФ. авторы письма предупреждают главу правительства, что под угрозой срыва окажутся планы разработки новых нефтегазовых провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в Арктике, сообщает «КоммерсантЪ».
Михаил Мишустин письмо нефтяников пока не прокомментировал, однако в Минприроды заявили, что экологическая экспертиза для буровых скважин связана с «особенной экологической чувствительностью арктической природы и длительностью восстановления хрупких арктических экосистем». Одновременно с этим в природоохранном ведомстве заявили, что еще в конце прошлого года поддержали инициативу о выведении буровых скважин из-под обязательной экологической экспертизы.