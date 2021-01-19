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Экономика
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19 января 2021, 14:05

Нефтяники попросили правительство отменить экологическую экспертизу для буровых скважин

Главы нефтяных компаний называют такое требование «избыточным» и считают, что оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Северного морского пути (СМП) и увеличения грузопотока по нему»

Нефтяники попросили правительство отменить экологическую экспертизу для буровых скважин

Главы крупных нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков соответственно написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить государственную экологическую экспертизу буровых скважин в Арктике. Такое требование нефтяники назвали «избыточным», так как нефтегазовые месторождения и так проходят согласование в Росприроднадзоре (глава Светлана Радионова).

Согласно законодательству, объекты добычи нефти и газа относятся к категории объектов, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи их проектная документация подлежит обязательной государственной экологической экспертизе. В тоже время закон позволяет делать исключение для буровых скважин, на что и указывают в своем письме нефтяники.

Главы крупных нефтяных компаний называют такое требование «избыточным» и считают, что оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Северного морского пути (СМП) и увеличения грузопотока по нему». Согласно планам властей, грузооборот СМП должен составить 80 млн тонн к 2024 году.

Требование об экологической экспертизе, по мнению нефтяников, может привести к «увеличению сроков бурения и введения в эксплуатацию объектов» месторождений не менее чем на год и невыполнению лицензионных обязательств, снижению добычи и доходов бюджета РФ. авторы письма предупреждают главу правительства, что под угрозой срыва окажутся планы разработки новых нефтегазовых провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в Арктике, сообщает «КоммерсантЪ».

Михаил Мишустин письмо нефтяников пока не прокомментировал, однако в Минприроды заявили, что экологическая экспертиза для буровых скважин связана с «особенной экологической чувствительностью арктической природы и длительностью восстановления хрупких арктических экосистем». Одновременно с этим в природоохранном ведомстве заявили, что еще в конце прошлого года поддержали инициативу о выведении буровых скважин из-под обязательной экологической экспертизы.

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