Генпрокуратура заподозрила депутата от «ЕР» в сокрытии доходов и квартир в Ницце
В заявлении ведомства говорится, что по декларациям доход Андрея Голушко с 2011 по 2019 год в виде зарплаты, а также продажи и пользования имуществом составил около 283 млн рублей
Генпрокуратура уличила депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко в том, что он около 10 лет не декларировал свои реальные доходы.
В заявлении ведомства говорится, что по декларациям доход Андрея Голушко с 2011 по 2019 год в виде зарплаты, а также продажи и пользования имуществом составил около 283 млн рублей. В своих декларациях он также указал доли в уставных капиталах разных компаний. Доходы супруги депутата Елены Голушко за аналогичный период составили 32 млн рублей.
По данным Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы, с 2010 по 2017 годы на счета Андрея Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн рублей, из которых почти 360 млн рублей были внесены наличными. По тем же счетам были зафиксированы расходные операции на 900 млн рублей, из которых более 81 млн рублей было потрачено за границей.
Аналогичное несоответствие задекларированных доходов фактическим прокуратура выявила и у супруги парламентария.
В прокуратуре считают, что единоросс Андрей Голушко имел непредусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал. Кроме того, депутат и его супруга утаили две квартиры в Ницце, а также бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет R66, находившиеся в пользовании семьи.
Также выяснилось, что г-н Голушко лично и через доверенных лиц участвовал в коммерческой деятельности компаний «Омсгоргаз», «Омскгазстрой» и «Омскгазсеть». Он фактически перевел работу трех омских компаний в «теневой сектор экономики», а полученные от этой бизнес-деятельности средства - «в нелегальный доход, полученный запрещенными антикоррупционным законодательством способами», сообщает «КоммерсантЪ».
Генпрокуратура требует взыскать с депутата Голушко и связанных с ним лиц 2,2 млрд рублей.
Адвокат депутата Андрей Хабаров заявил, что доводы прокуратуры «не подтверждены допустимыми доказательствами», а собственником квартир на Лазурном берегу является «однофамилица жены депутата».