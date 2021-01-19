19 января 2021, 13:09
В Хабаровске журналиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за освещение протестной акции
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал журналиста «Арсентьевских вестей» Дмитрия Тимошенко за выполнение профессиональных обязанностей во время митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал журналиста «Арсентьевских вестей» Дмитрия Тимошенко за выполнение профессиональных обязанностей во время митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Теперь журналист должен выплатить государству 75 тысяч рублей.
Дмитрия Тимошенко суд признал виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. Журналисту вменили работу на протестной акции без «опознавательных знаков».
Хабаровский штаб Алексея Навального сообщает, что сразу после заседания суда журналиста снова задержали из-за другой акции в поддержку Сергея Фургала.
При этом ранее журналист «Арсеньевских вестей» уже был оштрафован на 10 тысяч рублей якобы за создание помех транспорту во время акции протеста.
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