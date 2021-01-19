В Татарстане педагог заболела после прививки от COVID-19 и скончалась
Загида Гайфуллина сделала прививку от COVID-19 отечественной вакциной 21 декабря 2020 года. После вакцинации женщина пожаловалась на слабость и повышение температуры. Через несколько дней ей стало хуже
В Татарстане после прививки от коронавируса скончалась преподаватель музыкальной школы Загида Гайфуллина. Женщине было 56 лет.
Загида Гайфуллина сделала прививку от COVID-19 отечественной вакциной 21 декабря 2020 года. После вакцинации женщина пожаловалась на слабость и повышение температуры. Через несколько дней ей стало хуже. В больнице ей поставили 75%-е поражение легких. Две недели преподаватель провела на аппарате ИВЛ, а потом впала в кому. 14 января Гайфуллина скончалась.
Прививку от коронавируса сделал и муж Загиды Гайфуллиной, который после вакцинации заболел. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Директор музыкальной школы Гульнара Сабирова рассказала журналистам, что сотрудница «была сердечницей», однако медики проверяли желающих поставить прививку от коронавируса и брали анализы. Учительнице разрешили вакцинироваться, хотя некоторым другим педагогам в прививке было отказано по медицинским показаниям.
В Минздраве Татарстана заявили, что смерть педагога никак не связана с прививкой от коронавируса. Чиновники считают, что учительница скончалась от «осложнения текущего заболевания». Кроме того, иммунитет от COVID-19 формируется только после введения второго компонента вакцины «Спутник V», а Гайфуллина успела сделать только один укол.